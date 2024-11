Suicídio é causa 'mais provável' da morte do homem-bomba no DF, diz laudo

Homem-bomba morreu por "traumatismo cranioencefálico provocado por explosão", diz laudo. De acordo com o documento, as lesões no cadáver indicam que Luiz segurava o artefato explosivo "junto à própria cabeça" no momento da explosão. Há, por exemplo, "múltiplas fraturas" na mão direita.

Laudo descarta morte por tiro. "Foi feita exaustiva investigação no sentido de excluir a ação concomitante de um disparo de arma de fogo. No fim, tais análises nos levaram somente a constatar vários fatores —bem como a ausência de alguns deles— que falam CONTRA essa hipótese", informa o documento.

Ataque aconteceu por volta de 20h30

Luiz tentou invadir sede do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele portava explosivos e, impedido de entrar, atirou alguns dos artefatos contra a fachada do prédio. Em seguida, deitou-se na Praça dos Três Poderes e morreu em função de mais uma explosão.

Homem-bomba foi candidato a vereador em Santa Catarina. Luiz recebeu 98 votos e não se elegeu em Rio do Sul (SC), em 2020. Quatro meses antes do ataque, ele se mudou para Brasília em busca de trabalho, segundo familiares. A família diz que não sabia dos seus planos.

Episódio aconteceu quase quase anos após o 8 de Janeiro. Em 2023, atos antidemocráticos terminaram em confronto e depredações em Brasília. Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) marcharam pelo Eixo Monumental e invadiram prédios públicos. Até hoje, vândalos respondem a processos na Justiça por causa dos episódios.