Em homenagem, Gilmar ataca Lava Jato e é elogiado por ter apontado 'abusos'

Na época em que a operação Lava Jato ainda enganava as pessoas, os cidadãos do Brasil, o senhor [Gilmar Mendes] foi o primeiro a levantar a voz contra os abusos que estavam sendo cometidos. Isso vai ser lembrado para sempre

Gustavo Rocha, chefe da Casa Civil do Distrito Federal

Gilmar elogiou Lava Jato no início

O ministro foi favorável à Lava Jato em seus primeiros anos. Em setembro de 2015, quando a operação ainda não estava no auge, Gilmar afirmou que ela havia atrapalhado planos do PT de "se eternizar no poder" por meio do financiamento ilegal de campanha. "A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos", declarou o ministro à época. "Infelizmente para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado", completou.

Gilmar foi criticado pelo PT ao barrar a posse de Lula na Casa Civil, em março de 2016. O petista, que já era alvo da Lava Jato, foi nomeado pela então presidente Dilma Rousseff para assumir a articulação do governo. O ministro suspendeu a nomeação com o argumento de que a medida buscava dar a Lula foro privilegiado no STF e tirar o caso das mãos de Sergio Moro.

Com o tempo, porém, o ministro passou a criticar a Lava Jato e a tomar decisões contra a operação. Em entrevista ao UOL, em fevereiro de 2021, o ministro afirmou que "o lavajatismo é pai e mãe do bolsonarismo". Ao longo dos últimos anos, o ministro anulou várias decisões tomadas pela Justiça Federal do Paraná. A mais recente, em outubro deste ano, foi a de todas as condenações contra o ex-ministro José Dirceu.