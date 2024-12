Ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Alves são condenados por caso de 2014

O ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves Imagem: Gilmar Félix/Câmara dos Deputados

A ação é um desdobramento das operações Lava Jato e Manus. Para o MPF, Cunha e Alves estavam envolvidos em um esquema de corrupção para recebimento de propinas ligadas a financiamentos da Caixa Econômica Federal. Na apuração, foi detectada a indicação de outros políticos para cargos na Caixa, em troca de propina.

Existia uma 'parceria criminosa' entre os ex-deputados, que indicavam parceiros políticos para altos cargos na instituição financeira e cobravam propina a empresas interessadas em obter financiamentos. Os dois também foram denunciados na esfera criminal.

Ministério Público Federal, em nota sobre a condenação

As investigações apontam que eles estavam cientes da origem do dinheiro. "Impensável que alguém na situação de parlamentar experiente e com sua proximidade, amizade e parceria com Eduardo Cunha na condução dos trabalhos do PMDB, desconhecesse ou, no mínimo, desconfiasse (caracterizando o dolo eventual) da origem do dinheiro em espécie", afirmou o MPF.

A 5ª Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Norte acatou os argumentos do MPF e condenou os dois por improbidade administrativa. A decisão diz que "há elementos suficientes de que o parlamentar [Henrique Alves] se beneficiou dos valores exigidos dos empresários como condição para acelerar os processos de aprovação de crédito no FI/FGTS".

Cunha e Alves foram condenados à perda dos bens obtidos ilegalmente e ao pagamento de multa de igual valor. Cunha teve uma condenação maior, acrescida em R$ 135 mil.