Deputada pede que PGR investigue Tarcísio e Derrite por violência da PM

"Não representam situações isoladas", afirmou Luciene. A deputada citou casos que, na sua opinião, são consequência de decisões de Tarcísio e Derrite, como a alteração no protocolo de uso das câmeras nos uniformes. Os casos são o assassinato de Gabriel Renan da Silva Soares, 26 anos, no Jardim Prudência, alvejado com 11 tiros pelas costas, e o vídeo que mostra Marcelo do Amaral, 25, sendo jogado de uma ponte por um PM em uma abordagem em Cidade Ademar.

Este é o segundo ano consecutivo de aumento nos índices de letalidade policial, com destaque para operações na Baixada Santista, que contabilizaram 56 mortes em 2024, configurando-se como as mais letais desde o massacre do Carandiru.

O cenário se agrava diante do descumprimento de Tarcísio Gomes de Freitas e de Guilherme Derrite, quanto ao compromisso assumido perante o STF no sentido de haver obrigatoriedade do uso de câmeras corporais por todos os policiais militares em suas operações.

Deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP), em documento apresentado à PGR

Ela pede que Derrite e Tarcísio sejam responsabilizados pelas mortes. Além disso, a deputada federal faz outros cinco pedidos à PGR: a decretação de prisão preventiva dos militares envolvidos nos crimes; o afastamento imediato desses militares; a retomada do uso de câmeras corporais pela PM-SP; a apresentação de denúncia contra o governador e o secretário ao STJ (Superior Tribunal de Justiça); e a comunicação dos fatos ao Tribunal Penal Internacional.

Descumprimento de pactos internacionais

A deputada alega que a gestão Tarcísio viola a Convenção Contra a Tortura e o Estatuto de Roma. No primeiro, o país acordou que "ninguém será sujeito à tortura ou a pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante". Já o Estatuto de Roma estabelece que, em casos de crime contra a humanidade, países que assinaram o pacto podem sofrer intervenções internacionais.