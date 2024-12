Policial que passou informações sobre Lula será processado, diz chefe da PF

Um áudio enviado por Soares a Sérgio Cordeiro, assessor de Jair Bolsonaro (PL), revelou detalhes importantes sobre a atuação da equipe de segurança. Ele informou que, devido à tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em 12 de dezembro, uma equipe do COT foi mobilizada para proteger Lula. No áudio, o agente detalha:

Eles acionaram a equipe do COT. E uma equipe do COT, como o Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá, uma equipe do COT ficou à disposição, próxima. Então, eles hospedaram essa equipe do COT aqui no Windsor.

Wladimir Matos Soares

Além de fornecer informações operacionais, o áudio também mostra sua disposição em apoiar os golpistas. Ele conclui: "Vamos torcer, meu irmão. Tamo aqui nessa torcida. Essa porra tem que virar logo. Não dá pra continuar desse jeito não, irmão. Vamos nessa. Eu tô pronto".

Entre as mensagens obtidas, Soares demonstrou alinhamento com o plano golpista. Em uma delas, escreveu: "Eu e minha equipe estamos com todo equipamento pronto para ir ajudar a defender o palácio e o presidente (Bolsonaro). Basta a canetada sair".