Boulos aciona MPF contra produtora Brasil Paralelo por material em escolas

Segundo Boulos, o material didático da produtora confronta a Base da Educação Nacional e a Base Nacional Comum Curricular. A produtora, diz Boulos, também fomentaria o homeschooling (educação domiciliar), ilegal no Brasil em cursos didáticos.

A liberdade de escolha dos métodos e conteúdos de ensino, uma prerrogativa profissional dos professores, no entanto, não se confunde com liberdade irrestrita para propagar falsificações históricas e negacionismo científico - os tais conteúdos 'paralelos' das bolhas ideológicas de extrema direita.

Guilherme Boulos ao MP

Reportagens do site The Intercept Brasil revelou que a Brasil Paralelo levou esses conteúdos a 285 unidades escolares. "O Brasil Paralelo está fazendo doutrinação ideológica nas escolas a partir de materiais com revisionismo histórico, que relativizam inclusive a tortura na ditadura militar", diz Boulos.

O UOL procurou a Brasil Paralelo e aguarda um posicionamento.

Os cursos da Brasil Paralelo