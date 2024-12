Filho de homem que se explodiu no STF retira corpo do pai após 22 dias

22 dias após o atentado em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal), o filho de Francisco Wanderley Luiz, autor da explosão, retirou o corpo do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, na manhã desta quinta (5).

O que aconteceu

Cinzas devem ser disponibilizadas para a família em dois dias. O corpo foi encaminhado para o Cemitério Jardim Metropolitano e será cremado ainda nesta quinta (5). Segundo o crematório, o filho de Francisco Wanderley Luiz foi o responsável pelo contrato. As cinzas do autor do atentado ficarão disponíveis para a retirada dos familiares 48h após a cremação.

Filho foi à Brasília em busca da liberação do corpo no dia 15 de novembro. Dois dias após o atentado, o UOL conversou com Rogério Luiz, um dos sete irmãos de Francisco Wanderley Luiz. Na ocasião ele falou que a família pretendia fretar um avião para transportar o corpo de Brasília para Curitiba ou Navegantes. A certidão de óbito foi liberada no dia 18 de novembro.