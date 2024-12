Ajuste fiscal: PT diz que pacote de Haddad não pode prejudicar pobres

Discussão acalorada, votação apertada

Um texto ainda mais crítico às mudanças do BPC quase foi aprovado na reunião. Ele foi apresentado pela deputada Maria do Rosário (PT-RS), que representava uma das correntes do partido.

As alterações feitas por Haddad foram classificadas como "grave equívoco, um prejuízo para os mais pobres". A dinâmica da reunião da Executiva do PT é cada corrente apresentar um texto e o mais votado entrar na resolução.

O texto vencedor teve 42 votos contra o elaborado pela deputada Maria do Rosário, com 38. Por fim, prevaleceu a sugestão da corrente Construindo um Novo Brasil, considerada mais moderada.

O PT recomenda a nossas bancadas que avaliem com profundidade e debatam com o governo os impactos da proposta que envolve o BPC, de forma que ela venha a incidir sobre eventuais desvios e fraudes ao sistema, preservando integralmente os direitos estabelecidos na Constituição.

Trecho da resolução aprovada na Executiva do PT

Junto com o salário mínimo, o BPC foi o assunto que mais gerou debate. A política social é uma grande bandeira do PT e motivo de preocupação do partido.