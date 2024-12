Moraes vota para condenar Jefferson a 9 anos por ataques ao Senado e ao TSE

As falas foram feitas durante a CPI da Pandemia, que desagradou os bolsonaristas. Em maio de 2021, Jefferson incitou agressões aos senadores que integravam a comissão em entrevista à Rádio 94 FM, do Rio Grande do Norte. Em julho, voltou a incentivar violência contra os parlamentares em declarações ao site Jornal da Cidade Online e à rádio Jovem Pan.

Segundo a PGR, o ex-deputado também cometeu calúnia e homofobia. Calúnia ao acusar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de arquivar pedidos de impeachment de ministros do STF "para satisfazer interesse pessoal". E homofobia ao equiparar a população LGBT a "drogados e traficantes".

Moraes votou para condenar Jefferson por quatro crimes: incitação de ataques aos Poderes da União, incitação ao dano, calúnia e homofobia. No total, o ministro defende uma pena de nove anos, um mês e cinco dias de prisão. Caso ele seja condenado, o tempo cumprido desde que foi preso, em outubro de 2022, será descontado da pena.

Jefferson está preso no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio. Ele foi internado pela primeira vez em junho de 2023, após bater a cabeça, em sua cela, e desde então passa por acompanhamento médico.

