Lula chama Lira e Pacheco para discutir emendas após Dino manter condições

A AGU pediu a reconsideração parcial de medidas. O governo queria a revisão dos itens das "emendas Pix", de um trecho que limita o crescimento das despesas com as emendas e de outro que exige o nome do parlamentar que pediu a emenda, por exemplo.

A reação já foi sentida no Congresso. Nesta tarde, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado travou o debate da reforma tributária, demonstrando insatisfação com a situação.

O governo já temia que o imbróglio com o STF dificultasse o avanço do pacote fiscal no Congresso. Lula tem enfrentado dificuldades para viabilizar o processo, com resistência por parte dos deputados, que citam explicitamente o caso das emendas.

Quais são as regras das emendas

Dino estabeleceu um teto para as emendas. A principal condição imposta pelo ministro e chancelada pela maioria do plenário do tribunal é que o total de despesas ordenadas pelos parlamentares precisará respeitar uma espécie de teto de gastos no decorrer dos anos. A decisão do ministro já está valendo.

Liberação será feita "caso a caso". As emendas parlamentares poderão voltar a ser pagas desde que respeitem os critérios de transparência e rastreabilidade, ou seja, devem ser identificados, no Portal da Transparência, os parlamentares que indicaram o repasse da verba. De acordo com o ministro, caberá ao Executivo analisar se a emenda respeita os critérios e parâmetros estabelecidos pelo STF antes de liberar o recurso.