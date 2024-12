Lula receberia primeiro-ministro da Eslováquia; Alckmin vai substitui-lo

Lula foi transferido para São Paulo e submetido a uma cirurgia emergencial. Antes, ele passou por exames na unidade de Brasília do hospital Sírio-Libanês.

Foi identificada uma hemorragia cerebral, ainda decorrente do acidente doméstico sofrido pelo presidente no dia 19 de outubro. Na época, o presidente bateu a cabeça numa queda no banheiro do Palácio da Alvorada.

O boletim médico divulgado após o procedimento informou que o presidente passa bem. Lula está sendo monitorado na UTI da unidade hospitalar.