Lula está bem, sem sequelas e ficará 48 horas na UTI, dizem médicos

Presidente está tranquilo e nada de trabalho por enquanto.

Roberto Kalil, médico

Médicos explicam estado de saúde de Lula, que passou por cirurgia em São Paulo Imagem: Reprodução: Fabíola Perez

Cirurgia de emergência

Lula se queixou de dores de cabeça na tarde de ontem. O presidente deixou o Planalto às pressas pouco depois das 18h. Lula esteve consciente durante toda a viagem emergencial à capital paulista, que ocorreu por volta das 23h de ontem (9).

O presidente, de 79 anos, foi examinado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês. Depois, foi transferido para a unidade de São Paulo do complexo hospitalar, onde foi realizado o procedimento.

A hemorragia decorreu do acidente doméstico sofrido por Lula no dia 19 de outubro. Na ocasião, ele caiu no banheiro do Palácio do Alvorada.