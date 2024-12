Sakamoto: Lula citou mal-estar, mas cirurgia às pressas surpreendeu equipe

E aí é que tomou-se essa decisão médica para o presidente ir a São Paulo operar. Ele veio com a esposa e assessores.

Leonardo Sakamoto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10) para drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir dor de cabeça.

Lula, de 79 anos, foi examinado na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, sendo posteriormente transferido para a unidade de São Paulo do complexo hospitalar, onde foi realizado o procedimento que durou cerca de uma hora.

De acordo com o boletim médico divulgado na madrugada desta terça (10), a hemorragia decorre do acidente doméstico sofrido pelo presidente no dia 19 de outubro, quando ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada.

O próprio Lula orientou que fosse divulgado o estado de saúde dele e que a imprensa ficasse sabendo por um boletim solicitado pelo próprio paciente para evitar fofocas. Preocupado com transparência, ele disse que a saúde do presidente é coisa séria. Então, foi orientação do próprio Lula que tudo viesse a público.

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (10), a equipe médica que atende o presidente afirmou que Lula está bem e que nenhuma função neurológica foi afetada.