'Grande dia', diz ministro de Lula sobre prisão de Braga Netto

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou neste sábado (14), após a prisão do general da reserva Walter Braga Netto (PL), que "crimes contra o Estado Democrático de Direito não serão tolerados". "Grande dia!"

O que aconteceu

Aliados do presidente Lula manifestaram-se nas redes sociais. Braga Netto foi preso no Rio de Janeiro em investigação que apura uma tentativa de golpe contra a eleição do petista, em 2022. O militar ficará sob custódia do Exército, no Comando da 1ª Divisão de Exército, na Vila Militar em Deodoro, zona oeste da capital fluminense.