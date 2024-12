Lula é liberado para volta a Brasília; 'não há mais hematoma', diz médico

A única restrição é quanto aos exercícios físicos. "Vamos esperar os próximos exames e aos poucos ele será liberado", afirmou o médico.

O presidente embarca para Brasília ainda nesta manhã, segundo a equipe médica. Ele vai direto do hospital para a capital. "As viagens estão liberadas a partir de hoje. [Viagem] Internacional, depois."

Lula quer reunir os 39 ministros do governo nesta sexta-feira (20). A ideia inicial era realizar um encontro em formato de reunião ministerial, mas o evento foi adaptado para um almoço de confraternização e balanço do ano no Palácio da Alvorada.

Novos exames serão realizados em dez dias. "A previsão é que, daqui a dez dias, a gente repita o exame de imagem lá em Brasília mesmo, no Sírio, e faça acompanhamento por lá", informou Germoglio.

Presidente Lula chega ao Sírio-Libanês para exames Imagem: Bruno Luiz/UOL

A cirurgia emergencial

O presidente foi internado em 10 de dezembro e passou por uma cirurgia para drenar um hematoma na cabeça. Segundo a equipe médica, ele teve uma hemorragia intracraniana ainda reflexo de uma queda em casa em 19 de outubro.