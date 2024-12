Dnit diz que tentou reabilitar ponte que caiu, mas licitação fracassou

Órgão diz que estrutura recebia atenção. O Dnit registrou que manteve um contrato para manutenção desta ponte e de outras OAE (Obras de Artes Especiais), do Tocantins, entre novembro de 2021 e novembro de 2023. O acordo, no valor de R$ 3,5 milhões, integrava o Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (Proarte).

Na engenharia, OAEs são grandes estruturas rodoviárias. Por exemplo: pontes, viadutos, túneis e passarelas. "Nesse período, foram realizados em todas as OAEs do contrato diversos serviços de reparos nas vigas, laje, passeios e pilares da estrutura", diz o Dnit.

Órgão diz que há contrato em vigor. O Dnit também informou que há outro contrato de manutenção da BR-226, rodovia da qual a ponte faz parte, vigente até julho de 2026. O acordo prevê a execução de serviços para melhorar a trafegabilidade e dar mais segurança aos usuários da estrada.

Técnicos do Dnit estiveram no local para avaliar e apontar as possíveis causas do acidente. O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que as obras devem custar entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões. O prazo estipulado para a entrega da obra é de 12 meses.

Nós ainda vamos avaliar o que está submerso, como será retirado, quais serão os custos adicionais advindos de outros serviços além da obra

Renan Filho

Sindicância foi aberta para apurar "causas e responsabilidades". A apuração pode responder, por exemplo, se havia algum alerta para o risco de a ponte cair e por que a não interditaram.