Ministro anuncia R$ 100 mi para reconstruir ponte que caiu entre TO e MA

O prazo estipulado para a entrega da obra é de 12 meses. O custo estimado está entre R$ 100 a R$ 150 milhões para ações de reconstrução

DNIT

Renan Filho explicou que o custo da reconstrução depende de alguns fatores. "Nós ainda vamos avaliar o que está submerso, como será retirado, quais serão os custos adicionais advindos de outros serviços além da obra", disse o ministro.

Sindicância foi aberta para apurar "causas e responsabilidades". A apuração pode responder, por exemplo, se havia algum alerta para o risco de a ponte cair e por que a não interditaram.

A queda da ponte na divisa entre o Tocantins e o Maranhão neste domingo deixou ao menos três mortes, segundo a Defesa Civil de Estreito (MA). Outras 15 pessoas continuam desaparecidas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros do Tocantins. O UOL fez contato com o DNIT, mas não houve retorno.

Os dois primeiros mortos encontrados são uma jovem de 25 anos e um homem de 42 que estavam em motos. A identidade da terceira vítima ainda não foi revelada.

Três carretas, três motos e dois carros de passeio caíram no rio Tocantins. Buscas estão sendo feitas apenas com botes porque um dos caminhões que caiu no local carregava ácido sulfúrico.