Defesa fala em 'arbitrariedade' e alega que Silveira teve direito violado

Após a prisão de Daniel Silveira pela PF nesta terça-feira (24), no Rio, por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, a defesa do ex-deputado classificou a medida como "arbitrariedade" e alega que seu cliente teve direitos violados.

O que aconteceu

Silveira foi detido após descumprir o horário de recolhimento imposto como regra da liberdade condicional concedida por Moraes na sexta-feira (20). "Logo em seu primeiro dia em livramento condicional o sentenciado desrespeitou as condições impostas pois — conforme informação prestada pela Seape/RJ —, no dia 22 de dezembro, somente retornou à sua residência as 02h10 horas da madrugada, ou seja, mais de quatro horas do horário limite fixado nas condições judiciais", divulgou o ministro do Supremo Tribunal Federal em sua decisão.

Defesa alega que Silveira precisou se deslocar a hospital para emergência médica na noite de sábado (21). O advogado André Rios afirma que seu cliente buscou o atendimento médico às 22h59, após sentir "fortes dores lombares", e só foi liberado à 0h34 do dia seguinte.