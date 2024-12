Moraes diz que Silveira mentiu em audiência de custódia e mantém prisão

Na decisão que manteve a prisão, o ministro disse que Silveira preferiu manter a versão mentirosa em desrespeito à Justiça". Segundo o ministro, o ex-parlamentar teve "oportunidade de esclarecer as razões do descumprimento das condições judiciais", mas "optou por omitir seu real deslocamento e sua dupla estadia no endereço".

Prisão de Silveira ocorreu nesta terça-feira (24), em Petrópolis (RJ), onde passaria o Natal. O ex-vereador foi inicialmente encaminhado para o presídio José Frederico Marques, onde realizada a audiência de custódia. Ele ficará na penitenciária de Bangu 8, no Complexo de Gericinó, zona oeste do Rio.

Revoguei o imediato retorno do cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em regime fechado.

Trecho de decisão de Alexandre de Moraes, do STF

Silveira descumpriu condição judicial, diz Moraes

Condição determinava que Silveira não se saísse de casa aos sábados, domingos e feriados. Segundo informações citadas na decisão, o ex-deputado deixou a residência, em Petrópolis, às 20h52 do dia 21 de dezembro e foi até um endereço de um condomínio onde ficou até as 21h30.

Moraes diz que somente após deixar o condomínio, o ex-deputado se dirigiu ao Hospital Santa Tereza, na mesma cidade. Ele teria ficado na unidade médica das 22h16 do dia 21 até a 0h44 de 22 de dezembro. As informações citadas da decisão do ministro apontam que, saindo do hospital, Silveira passou mais uma vez no condomínio, tendo permanecido no local até a 1h54.