Defesa de Braga Netto diz que pedirá acareação com Mauro Cid

A defesa do general Braga Netto, preso desde o dia 14 por obstrução de justiça, disse nesta sexta-feira (27) que vai pedir acareação com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

Acareação após a oitiva com Moraes. O advogado José Luís de Oliveira Lima, que representa o general, disse ao UOL que fará o pedido depois que Braga Netto for ouvido pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), relator dos processos a que o militar responde. A oitiva ainda não tem data para acontecer.

Mauro Cid assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O ex-ajudante de ordens denunciou que, depois da derrota de Bolsonaro na eleição de 2022, um grupo de generais e assessores do ex-presidente organizaram um plano para impedir a posse de Lula (PT), o candidato eleito, e manter Bolsonaro no cargo.