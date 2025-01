8/1: Lula reduz férias de ministros; STF e Congresso mandam substitutos

Outros membros do Poder Judiciário vão ao ato. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, confirmou presença, além do presidente do Superior Militar (STM), Joseli Parente Camelo.

Líderes do Congresso Nacional foram convidados, mas não devem participar. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não deve comparecer, mas ainda não há confirmação. Ele não foi ao evento do ano passado, que marcou um ano dos atos golpistas. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), informou que está de férias no exterior. O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), primeiro vice-presidente, representará a Casa.

Lula cobrou presença de ministros e férias foram reduzidas. Estão confirmados na cerimônia os ministros Rui Costa (Casa Civil), José Múcio Monteiro (Defesa) e Márcio Macêdo (Secretária Geral da Presidência). Além deles, Fernando Haddad (Fazenda), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Anielle Franco (Igualdade Racial), Simone Tebet (Planejamento), Nísia Trindade (Saúde) e Cida Gonçalves (Mulheres) interromperam as férias para participar.

Três comandantes das Forças Armadas estarão no evento: o general Tomás Paiva, do Exército, o almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, da Marinha, e o tenente-brigadeiro Marcelo Damasceno, da Aeronáutica.

Governadores são convidados, mas confirmados até o momento são petistas ou aliados. Estão previstas as participações dos governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), do Ceará, Elmano de Freitas (PT), do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT). Os vice-governadores Themistocles Filho (MDB) e Felipe Camarão (PT) vão representar o Piauí e o Maranhão, respectivamente. O estado do Tocantins enviará o secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes.

Governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), estão de férias e não vão comparecer. Fábio Mitidieri (PSD), de Sergipe, Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, Wanderlei Barbosa (Republicanos), do Tocantins, e Mauro Mendes (União Brasil), do Mato Grosso, alegaram ter outras agendas em seus respectivos estados. Os demais governadores não responderam até a publicação dessa reportagem.