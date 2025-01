Kotscho: Novo chefe da Secom terá que se impor diante de Lula

Ao Canal UOL, Kotscho relembrou a sua experiência no comando da Secretaria de Imprensa e Divulgação da Presidência, também no governo Lula, em 2003, e citou as dificuldades que enfrentou no período.

Eu fui mais esperto que o Pimenta, porque eu pedi demissão antes de ser demitido, fiquei apenas dois anos. Lula acha que entende muito de comunicação, e é um grande comunicador, mas ele tem que deixar isso na mão de profissionais. Não é fácil. Eu brigava muito com o presidente, discutia muito com ele e tal. No fim, a gente se entendia, mas não é fácil. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Raquel: 'Mudança é voltada para reeleição de Lula em 2026'

No UOL News, a colunista Raquel Landim afirmou que o objetivo dessa troca na Secom é focado na reeleição do presidente Lula em 2026.

O Pimenta é um político, e sua gestão é mal avaliada. Ele cometeu alguns tropeços, colocava algumas polêmicas nas redes sociais que não faziam o menor sentido. Uma série de atropelos que não faziam sentido, e a área de comunicação do governo engaja muito pouco, inclusive o presidente Lula começou a falar sobre as ações do governo em sua conta pessoa no ano passado. Então, o desempenho dessa área do governo era muito mal avaliada.