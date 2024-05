Apostador agora pode usar app da Caixa para participar de bolão de lotérica

Valor mínimo para compras no app ou no site é de R$ 20 e há taxas. Especificamente no caso dos bolões, é cobrada uma tarifa de serviço de 35% sobre o valor da cota. Isso significa que, se o apostador comprar uma cota de R$ 30, por exemplo, vai pagar R$ 40,50 ao final. Os valores das apostas estão disponíveis para consulta nas próprias lotéricas ou no site Loterias Caixa.

Pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou Pix. O mesmo já acontece com apostas comuns, fora de bolões, feitas pelo app ou pelo site.

Caixa diz que canais digitais oferecem 'mesma segurança' que as lotéricas. Se preferir, o apostador ainda poderá ir pessoalmente a uma lotérica para comprar cotas de bolões.