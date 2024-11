Lula diz que quer que agro cresça e 'cause raiva em deputado francês'

Lula disse que o próximo passo será aumentar os negócios com a Índia. Ele pretende levar uma comissão de empresários brasileiros para prospectar oportunidades no país. Também quer receber uma delegação de indianos dispostos a investir no Brasil.

O presidente ressaltou que não deseja brigar com os Estados Unidos. Declarou que não importa se o presidente do país é Joe Biden ou Donald Trump porque o que existe são interesses soberanos legítimos dos países e busca por convergência.

Mas Lula ponderou que o investimento americano no Brasil caiu. O presidente defendeu parcerias com novos mercados como resposta e usou a China como exemplo. Ele disse que a chegada de montadoras como BYD e GWM fez a indústria automobilística americana e europeia anunciarem R$ 130 bilhões em investimento.