Tales: Bolsonaro pensava em dar golpe desde início e tinha planos A, B e C

Bolsonaro não deu [o golpe de Estado] no primeiro dia porque não havia condições para isso, mas começou a prepará-lo. É isso o que a PF mostra. A partir do primeiro instante em que assumiu, tudo o que Bolsonaro fez foi nessa direção.

Primeiro foi a montagem do tal 'gabinete do ódio', que instaurou a política do ódio. Ela é muito importante por disseminar a possibilidade da violência, das armas, das mentiras e das fake news. Esse 'gabinete do ódio' é a grande herança que Bolsonaro deixou para o país. Tales Faria, colunista do UOL

Tales destacou que o relatório da PF traça de forma clara todas as ligações entre Bolsonaro e as opções para aplicar um golpe de Estado.

É muito importante essa linha do tempo mostrar que, desde o primeiro momento, Bolsonaro vem estimulando isso. O bordão que ele preparou para esse golpe era o das urnas fraudadas. Isso justificaria atacar o Supremo e depois dar o golpe. Fica evidente nesse relatório da PF que havia um plano A, um B e um C.

O plano A era tentar ganhar as eleições com discurso de ódio, fake news, gabinete do ódio e botar o povo na rua. Não ganharam e foram para o plano B, que era a tentativa de golpe detalhada pela PF. Não deu certo e foram para o plano C, com a viagem de Bolsonaro [aos EUA], o povo na rua para o golpe e a volta dele nos braços do povo. Também não deu certo.