Sobe para 46 número de desaparecidos após ciclone no Sul

As autoridades elevaram, nesta sexta-feira (8), de 25 para 46 o número de desaparecidos, após a passagem de um ciclone devastador no sul do país, que deixou pelo menos 41 mortos.

Cinco dias após o fenômeno climático, que afetou 85 localidades, a Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul informou que as tarefas de busca continuam e elevou o número de desaparecidos de 25 para 46.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Índia para a cúpula do G20, enviou seu vice-presidente Geraldo Alckmin às regiões afetadas, onde deve chegar no domingo com uma delegação ministerial.