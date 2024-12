Itália promete avançar com "soluções inovadoras" para conter migração

ROMA (Reuters) - O governo italiano reafirmou nesta segunda-feira que vai seguir com seu polêmico plano de deter solicitantes de asilo em centros na Albânia, buscando soluções "inovadoras" para reduzir a imigração irregular para a Europa.

A primeira-ministra de direita Giorgia Meloni fechou acordo com seu homólogo Edi Rama no ano passado para enviar à Albânia parte dos imigrantes resgatados no mar pela Itália, visando desencorajar partidas da África.

O plano, contudo, encontrou oposição judicial nos últimos meses. Juízes levantaram dúvidas sobre a conformidade com a lei da União Europeia e determinaram que os dois primeiros grupos de imigrantes detidos nos centros fossem transferidos para a Itália, deixando as instalações vazias.