Maria Ressa, vencedora do Nobel da Paz, absolvida por acusação de evasão fiscal

Apesar das vitórias, o futuro do Rappler permanece incerto por outros dois processos.

Ressa e seu ex-companheiro Rey Santos Jr recorreram contra uma condenação por difamação online que pode resultar em uma pena de quase sete anos de prisão.

Além disso, o Rappler recebeu uma ordem de fechamento da Comissão da Bolsa de Valores das Filipinas por supostamente violar as regras que impedem a propriedade estrangeira de meios de comunicação.

O processo começou em 2015, quando a empresa americana Omidyar Network investiu no portal. Depois, o grupo transferiu o investimento a seus diretores para evitar as tentativas de fechamento por parte do governo do então presidente Duterte.

Apesar das dificuldades, Maria Ressa se mostrou desafiante e otimista.

Ela declarou que a absolvição fortalece sua "determinação de seguir em frente e demonstra que o sistema judicial funciona".