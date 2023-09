Mulher diz ter engolido AirPod durante caminhada: 'Achei que era vitamina'

Nele Tanna Barker, 52, de Utah, nos EUA, conta que estava conversando com uma amiga durante uma caminhada quando colocou na boca o que pensou ser uma pílula de suplemento vitamínico e engoliu, com um gole da garrafa de água que trazia com ela.

Ela conta que não se lembrou, na hora, que havia tirado um dos AirPods do ouvido para poder conversar com a amiga e o segurava na mão, com a vitamina.

E então, enquanto ela dava toda a atenção à conversa, em vez de colocar na boca a vitamina que estava em sua mão, acabou colocando o fone de ouvido.

Encontrei uma amiga minha, e não a via há um ano. Ela estava me contando sobre a vida dela. No meio da minha caminhada, decidi tomar minhas vitaminas. 'Coloquei-as na boca, tentei engolir e pensei: 'cara, elas não descem'. Então eu bebi um gole de água e continuei caminhando. Quando fui colocar o fone no ouvido, descobri que meus comprimidos tinham ficado na minha mão. Engoli meu AirPod".

Tanna Barker, moradora de Utah

O vídeo recebeu milhares de comentários divertidos de internautas curiosos em saber o que poderia acontecer após ela ter engolido o aparelho.

"Uma dúvida: se você tocar uma música, consegue ouvi-la saindo do estômago?", questionou uma usuária da plataforma. "Talvez à noite, quando estiver tudo tranquilo e silencioso, se você abrir a boca, dê para ouvir alguma música baixinho", comentou outro tiktoker.