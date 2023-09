Avião cai em show aéreo e deixa dois mortos na Hungria; vídeo

Quatro pessoas que estavam em um carro próximo ao local do impacto sofreram queimaduras graves e foram hospitalizadas.

Vídeo do acidente mostra o avião realizando manobras de rotação enquanto sobe e desce antes de mergulhar e explodir. A causa do acidente ainda não foi determinada. O restante do evento foi cancelado, e os visitantes tiveram de sair do local.