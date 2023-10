Israel e Gaza em guerra após ofensiva surpresa do Hamas

O general israelense Rassan Allian, chefe do órgão do Ministério da Defesa que supervisiona as atividades civis nos Territórios Palestinos, afirmou que o Hamas "abriu as portas do inferno" e "pagaria as consequências".

A operação de retaliação israelense foi chamada de "Espadas de Ferro", segundo o exército.

Centenas de palestinos na Faixa de Gaza abandonaram as suas casas para se afastarem das zonas fronteiriças com Israel. Homens, mulheres e crianças fugiram com cobertores e alimentos, a maioria deles procedente da parte nordeste do enclave palestino, confirmou um jornalista da AFP.

Israel mantém um duro bloqueio à Faixa de Gaza, um território palestino empobrecido e sobrepovoado, desde que o Hamas assumiu o poder em 2007.

Os Estados Unidos condenaram "os ataques injustificados dos terroristas do Hamas contra civis israelenses".

O Brasil, que atualmente ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU, anunciou que convocará "uma reunião de emergência da organização" para abordar a situação em Israel e na Faixa de Gaza.