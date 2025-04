Zema defende 'caminhar junto' com Ratinho e Caiado para vencer Lula em 2026

Governadores querem ser alternativa da direita para a eleição de 2026. Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL), os três disputam o espólio político do ex-presidente. Caiado já lançou sua pré-candidatura a presidente no início de abril, em Salvador.

O presidente do PSD já disse que, se o partido tiver candidato próprio, será Ratinho Júnior. No entanto, Gilberto Kassab é secretário do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que também é cotado para disputar o Planalto em 2026.

O partido Novo quer lançar candidatura de Zema. Mas no evento de hoje o governador indicou que os governadores podem se unir em torno de uma candidatura única contra Lula.

Zema voltou a defender seu vice, Mateus Simões, como sucessor em Minas. "2026 está ali dobrando a esquina. Aqui em Minas, aquilo que está dando certo tem que continuar. Meu braço direito, Mateus Simões, tem sido uma peça fundamental e é quem tem condição de continuar esse trabalho em prol do agronegócio."