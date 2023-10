Presidente turco alerta Israel contra ataque 'indiscriminado' a Gaza

"Pedimos a Israel que pare de bombardear o território palestino e aos palestinos que parem de cercar os israelenses", acrescentou Erdogan, em uma declaração retransmitida à noiyr pela TV.

Durante o dia, ele também falou com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, e com o primeiro-ministro libanês, Najib Mikati.

Erdogan "declarou que a Turquia continuará seus esforços para acabar com o conflito", disse o seu gabinete após a conversa por telefone com Abbas. O líder turco ofereceu, no domingo, seus serviços para pôr fim a um conflito que já deixou inúmeras vítimas civis.

