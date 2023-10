Lendário ator Michael Caine se aposenta, após 70 anos de carreira

"Disse a mim mesmo que tinha acabado de fazer um filme, no qual interpretei o papel principal e pelo qual recebi críticas incríveis... O que vou fazer para superar isso?", explicou.

"The Great Escaper", que estreou em 6 de outubro no Reino Unido, conta a história real do veterano da Segunda Guerra Mundial Bernie Jordan, que fugiu da casa de repouso, onde morava, para assistir à cerimônia pelo 70º aniversário do Desembarque de 1944 na Normandia, França. Compartilha a cena com Glenda Jackson, que faleceu em junho, aos 87 anos.

"Os únicos papéis que podem me dar agora são os de homens de 90 anos. Ou talvez de 85", disse.

"Não serão protagonistas. Não existem protagonistas de 90 anos, existem garotos e garotas jovens e sedutores. Então disse a mim mesmo que o melhor é ir embora", comentou.

Maurice Joseph Micklewhite nasceu em 14 de março de 1933, no sul de Londres, em um ambiente pobre.

Quando buscava um nome artístico, descobriu o pôster do filme "The Caine Mutiny" ("A nave da revolta" no Brasil) e adotou o nome do navio como pseudônimo, em 1954.