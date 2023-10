Presidente do Egito alerta para risco de deslocamento de palestinos de Gaza

Sisi afirmou que estimular os palestinos a deixar sua terra é "uma forma de terminar com a causa palestina em detrimento dos países vizinhos".

Ele também considerou que "a ideia de forçar os habitantes de Gaza a um deslocamento para o Egito levará a um deslocamento similar" de palestinos da Cisjordânia para a Jordânia, "o que tornará impossível o estabelecimento de um Estado Palestino.

"E se eu pedir ao povo egípcio que saia às ruas, haverá milhões para apoiar a posição do Egito", alertou Sisi.

A "opinião árabe é sensível à causa palestina, que é a maior de todas as causas", acrescentou o presidente egípcio.

Sisi afirmou que seu país "não fechou a passagem de Rafah", na fronteira com Gaza, e disse que a ajuda humanitária, bloqueada na península egípcia do Sinai, não pode entrar no território palestino através da passagem de fronteira devido aos "bombardeios israelenses".

Centenas de caminhões com ajuda humanitária estão bloqueados há vários dias no deserto egípcio do Sinai e não podem entrar na Faixa de Gaza, onde vivem 2,4 milhões de pessoas.