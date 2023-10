Piloto dos EUA que tentou desligar motores de avião durante voo ingeriu cogumelos 'mágicos'

"Puxei as alavancas do fechamento de emergência porque pensei que estava sonhando e queria acordar", disse Emerson à polícia, de acordo com a denúncia criminal.

Emerson e o agente encarregado da investigação "falaram do uso de cogumelos psicodélicos e Emerson disse que foi sua primeira vez que ingeriu" a substância.

O homem de 44 anos foi preso na noite de domingo depois que o voo da Alaska Airlines fez um pouso de emergência em Portland, Oregon.

Segundo a Promotoria do distrito de Oregon, Emerson enfrenta uma acusação federal por interferir com membros da tripulação e auxiliares de voo.

Também foi acusado no Oregon de 83 acusações de tentativa de homicídio, 83 de imprudência temerária e uma acusação de pôr em risco uma aeronave.

Segundo a imprensa americana, ele alegou inocência em sua primeira apresentação ao tribunal.