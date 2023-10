Nacionalista assume como chefe de governo na Eslováquia com aliados pró-russos

A presidente da Eslováquia nomeou, nesta quarta-feira (25), um novo governo liderado pelo nacionalista Robert Fico, cujo partido Smer-SD foi o mais votado nas eleições, em coalizão com um partido de extrema direita pró-Rússia.

Segundo analistas, o novo governo poderia mudar radicalmente a política externa deste país da Europa central e virar as costas à Ucrânia.

"Veremos uma política externa eslovaca soberana", declarou Fico na cerimônia, depois de ter feito campanha com a promessa de acabar com a ajuda à Ucrânia e apelado a melhores relações com a Rússia.