Israel ataca alvos dos Houthis no Iêmen e mata três pessoas

Além de atacar infraestrutura militar nos portos iemenitas de Hodeidah, Salif e Ras Kanatib, o Exército israelense disse que também atingiu as usinas elétricas de Hezyaz e Ras Kanatib do país.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou após os ataques que Israel continuará sua missão até que ela seja concluída: "Estamos determinados a cortar esse braço terrorista do eixo do Irã".

O primeiro-ministro foi fortalecido domesticamente pela campanha militar israelense contra as forças do Hezbollah apoiadas pelo Irã no sul do Líbano e pela destruição da maioria das armas estratégicas do Exército sírio.

Os ataques israelenses contra o aeroporto, o porto de Hodeidah e uma estação de energia foram informados pela Al Masirah TV.

Mais de um ano de ataques dos Houthis interromperam rotas marítimas internacionais, forçando as empresas a fazerem viagens mais longas e mais caras, o que, por sua vez, alimentou temores de inflação global.

Israel instruiu suas missões diplomáticas na Europa a tentar fazer com que os Houthis sejam designados como uma organização terrorista.