Guerra entre Israel e Hamas já provocou 20.000 mortes em Gaza, segundo o Hamas

"Continuaremos com a guerra até o final. Esta continuará até a eliminação do Hamas, até a vitória. Aqueles que pensam que vamos parar vivem desconectados da realidade", insistiu nesta quarta-feira o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Um dirigente do Hamas afirmou, por sua vez, à AFP em Gaza que "um cessar-fogo total e a retirada do Exército de ocupação israelense de Gaza são condições necessárias para qualquer troca" entre reféns israelenses e prisioneiros palestinos.

O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, radicado no Catar, chegou nesta quarta-feira ao Egito para participar de conversas sobre um cessar-fogo com as autoridades do país, que ajudaram a mediar a primeira trégua.

Na reunião, serão discutidas "muitas propostas, incluindo a de um cessar-fogo de uma semana em troca de o Hamas libertar 40 prisioneiros israelenses", disse uma fonte próxima ao grupo islamita à AFP.

Segundo uma fonte da Jihad Islâmica, outro movimento islamista palestino aliado do Hamas, o chefe dessa organização, Ziad al Nakhala, também viajará ao Cairo na próxima semana.

Segundo o portal de notícias Axios, David Barnea, chefe do serviço israelense de inteligência Mossad, se reuniu na Europa com o primeiro-ministro do Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, e o diretor da CIA, Bill Burns, para discutir um possível acordo de libertação de reféns.