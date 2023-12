Israel afirma ter atingido mais de 300 alvos do Hamas em Gaza

Um dos bombardeios teve como alvo um lançador de foguetes do Hamas usado para disparar projéteis de longo alcance no centro de Israel, segundo comunicado do governo israelense.

No sul de Gaza, soldados invadiram locais do Hamas em Khan Younis depois de terem sido atacados por militantes armados. Não há confirmação de mortes.

Tropas de Israel localizaram esconderijo de armas.

As Forças de Defesa de Israel afirmam ter realizado ataques com mísseis contra uma série de locais do Hezbollah no sul do Líbano.