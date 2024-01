Noboa propõe consulta popular para combater crime organizado no Equador

O presidente do Equador, Daniel Noboa, apresentou, nesta quarta-feira (3), as linhas centrais de uma consulta popular com a qual pretende aumentar as penas pra o crime organizado e dar mais funções às Forças Armadas em um país castigado pela violência do narcotráfico.

"Cumprimos com a promessa de campanha de convocar uma consulta popular e construir o novo Equador, um país onde se combata a violência, a impunidade e se gere emprego", expressou em uma rede de rádio e televisão Noboa, que assumiu o cargo em novembro.

As 11 perguntas da consulta popular foram enviadas ontem à Corte Constitucional, que deve aprová-las.