Extremo climático no Brasil joga luz sobre anomalias no planeta, diz ONU

As fortes chuvas de 21 de abril de 2023 causaram inundações e deslizamentos de terra no sul da Bahia, obrigando milhares de pessoas a deixarem suas casas. 92,9 mm de chuva caíram em Santa Cruz Cabrália nas 24 horas que antecederam o dia 22 de abril. No dia seguinte, a cidade de Belmonte registrou 216,0 mm e Porto Seguro, 87,9 mm.

O estado do Rio Grande do Sul foi afetado por eventos de chuva intensa em 2023. Em um desses eventos, a chuva torrencial, trazida por um ciclone extratropical, provocou inundações e deslizamentos de terra em 16 de junho. No total, 49 municípios do estado foram afetados por chuvas intensas e ventos fortes.

Em Maquiné, caíram até 300 mm de chuva em 24 horas. Em 4 de setembro, as fortes chuvas e inundações causaram pelo menos 48 mortes, 20.978 pessoas desalojadas e 4.904 desabrigadas.

Também causou danos generalizados no estado, onde várias estações registraram mais de 100 mm de chuva em 24 horas, levando a um aumento de 12 m no nível do Rio Taquari nos dias 6 e 7 de setembro. As fortes chuvas continuaram a afetar o estado durante todo o mês de setembro e início de outubro. Em 10 de outubro, 136 dos 295 municípios de Santa Catarina foram afetados pelas chuvas e enchentes, 89 dos quais declararam estado de emergência.

No final de outubro, uma chuva intensa em Foz do Iguaçu, Paraná, perturbou a cidade. A estação próxima ao aeroporto registrou aproximadamente 239 mm em três dias (27 a 29 de outubro). As Cataratas do Iguaçu tiveram um fluxo de 24.200 m3/s em 30 de outubro. De acordo com a administração do Parque Nacional do Iguaçu, esse é o valor mais alto registrado nos últimos anos. Normalmente, a vazão das Cataratas varia de 500 m3/s a 1.000 m3/s.

A chuva intensa ainda elevou o nível do rio Uruguai, e as travessias de balsa entre o Brasil e a Argentina foram suspensas porque o nível seguro foi ultrapassado. As travessias entre o Brasil e a Argentina no porto internacional de Porto Xavier também foram suspensas devido ao aumento do nível do rio Uruguai.