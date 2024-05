Deputado que relatou decreto de ajuda ao RS questionou aquecimento global

O decreto estabelece situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro. Na prática, quer dizer que todos os gastos com a reconstrução do estado ficarão fora do teto de gastos e das metas fiscais do governo. A proposta também permite criar incentivos fiscais e agilizar processos de licitação.

Osmar Terra foi convocado para prestar depoimento na CPI da Covid Imagem: Pablo Jacob/Agência O Globo

Quem é Osmar Terra

Terra tem um histórico negacionista e já foi ministro duas vezes. Esteve à frente do Ministério do Desenvolvimento Social no governo Michel Temer (MDB) e do Ministério da Cidadania na gestão Jair Bolsonaro.

Ele é do grupo chamado de bolsonarismo raiz. Ferrenho opositor da liberação de drogas, tem considerável parte de sua atuação parlamentar dedicada a este assunto.

Terra ganhou notoriedade por reduzir o impacto do coronavírus. A atuação fez o deputado ser convocado para prestar depoimento na CPI da Covid.