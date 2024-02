Catar anuncia 'confirmação preliminar positiva' do Hamas a proposta de trégua com Israel

"Esta proposta foi aprovada pela parte israelense e agora temos uma confirmação preliminar positiva do Hamas", acrescentou al Ansari.

No entanto, uma fonte do Hamas disse à AFP que "ainda não há acordo sobre a implementação" da proposta e que "a declaração do Catar tinha sido apressada e não é certa".

O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que vive exilado no Catar, deverá chegar ao Egito nesta quinta ou sexta-feira e se espera que aborde esta proposta lá.

Uma fonte do Hamas havia indicado que o movimento islamista, no poder em Gaza desde 2007, analisava uma proposta que consiste em três fases.

A primeira incluiria uma trégua de seis semanas durante a qual Israel libertaria entre 200 e 300 prisioneiros palestinos em troca de 35 a 40 reféns. Além disso, entre 200 e 300 caminhões de ajuda humanitária poderiam entrar em Gaza todos os dias.

Em 7 de outubro, combatentes do movimento islamista entraram no sul de Israel e mataram 1.163 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses. Também sequestraram cerca de 250 pessoas e as levaram para a Faixa de Gaza. Mais de 100 pessoas foram libertadas em uma primeira trégua em novembro, em uma troca com prisioneiros palestinos.