A história do passaporte - Hoje considerado essencial, documento introduzido há cerca de cem anos é sinônimo de privilégios para uns e de privações para outros.Fotos biométricas, códigos de barras, hologramas, microchips: o passaporte moderno é quase um gadget tecnológico. Para alguns, ele abre as portas para o mundo. Para outros – os que não deram a sorte de nascer no país "certo" –, ele é sinônimo de restrições e muita dor de cabeça.

As origens do passaporte: a "carta da peste"

Documentos de viagem não são algo exatamente novo; eles já existiam no século 14. Naquela época, a Europa era assombrada pela peste negra – também conhecida como peste bubônica –, e cidades como Veneza buscavam soluções para conter a doença bacteriana transmitida por pulgas e ratos.