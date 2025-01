Hamas diz estar disposto a libertar 34 reféns na 'primeira fase' de acordo com Israel

Uma autoridade do Hamas informou neste domingo à AFP que o movimento islamita palestino está disposto a libertar 34 reféns israelenses na Faixa de Gaza no que chamou de "primera fase" de um acordo com Israel.

O Hamas "aceitou libertar 34 prisioneiros de uma lista apresentada por Israel, na primeira fase de um acordo de troca de prisioneiros", disse a fonte, segundo a qual a lista inclui "o conjunto de mulheres, enfermos, crianças e idosos israelenses" que estão entre os reféns.

"O Hamas e os grupos de resistência precisam de cerca de uma semana de calma para se comunicar com os sequestradores e identificar os reféns mortos ou vivos", ressaltou a fonte.