Mulheres quenianas se mobilizam contra os feminicídios

Durante a manifestação em Nairóbi, Beatrice Obiero explicou que há dois anos denunciou um incidente com um ex-namorado violento

A polícia a orientou a "encontrar uma solução" por si só. A denúncia foi oficialmente registrada, "mas nada aconteceu".

Diante da indignação pelo assassinato de Rita Waeni e a mobilização de 27 de janeiro, a Direção de Investigações Criminais se comprometeu a "acelerar com diligência as investigações sobre as infrações sexuais graves e assassinatos envolvendo mulheres (para) acabar com a inquietante tendência de feminicídios no país".

"Devemos acabar com esta ameaça", afirmou o diretor Mohamed Amin.

Beatrice Obiero espera que as declarações se transformem em "ações" concretas.

