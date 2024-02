França evacua 42 pessoas da Faixa de Gaza

A evacuação ocorre dias após a morte de um professor de francês que colaborava há 20 anos com o Instituto Francês no território palestino, governado pelo grupo islamista Hamas e bombardeado incessantemente por Israel desde 7 de outubro.

O homem morreu por motivos de doença, devido à falta de tratamento em função das "condições sanitárias catastróficas" em Gaza, informaram fontes diplomáticas à AFP na sexta-feira.

As pessoas evacuadas foram atendidas no lado egípcio pela Embaixada da França e pelo Consulado Geral da França no Cairo.

"Continuamos totalmente mobilizados para permitir a saída das demais pessoas cuja situação está sendo monitorada pela França em Gaza, para que possam ser evacuadas para nosso país", afirmou a instituição no comunicado.

