Israel liberta dois reféns argentinos em operação militar no sul de Gaza

A guerra eclodiu em 7 de outubro com o ataque sem precedentes do grupo islamista ao território israelense, no qual morreram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um relatório da AFP baseado em dados israelenses.

Em retaliação, Israel prometeu "aniquilar" o movimento islamista que governa Gaza, que considera uma organização terrorista. A ofensiva israelense deixou até agora mais de 28.300 mortos no enclave, especialmente mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde do território.

- 'Evacuar para onde?' -

Por sua vez, o procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, disse estar "profundamente preocupado com as informações sobre o bombardeio e uma potencial ofensiva terrestre das forças israelenses em Rafah".

Ele não é o único a expressar preocupação com uma possível incursão na cidade, que se tornou o último refúgio para os palestinos fugindo dos combates.

"Para onde eles vão evacuar? Para a Lua?", ironizou o alta representante da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, que pediu o fim do envio de armas para Israel.