Rebeldes huthis atingiram navio de carga com destino ao Irã, diz Exército dos EUA

"Supostamente foi atingido e sofreu danos físicos a estibordo", disse Ambrey, acrescentando que uma equipe de segurança privada armada estava a bordo.

O Centcom afirmou que o navio, o MV Star Iris, estava "em trânsito no Mar Vermelho com uma carga de milho do Brasil" e informou "estar em condições de navegar e sem ferimentos à tripulação".

O destino do MV Star Iris era Bandar Imam Khomeini, no Irã, acrescentou.

O grupo rebelde - juntamente com outros grupos islamistas que recebem apoio do Irã - faz parte do que Teerã chama de "eixo de resistência" antiocidental e anti-Israel.

Desde novembro, os huthis lançam ataques contra navios que navegam no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, e que consideram vinculados a Israel, em "solidariedade" com os palestinos em Gaza.

